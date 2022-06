Jarosław Kaczyński odchodzi z rządu? Krótka odpowiedź prezesa PiS

Dopytywany przez kolejnego dziennikarza o to, czy czuje, że zrealizował swoje cele w rządzie, Kaczyński stwierdził z kolei, że: "jeśli chodzi o cele merytoryczne, wykonałem, co miałem wykonać". - Rozumiem, że chcecie, żeby rząd został wzmocniony czy osłabiony moją obecnością, ale znów - proszę was o cierpliwość - dodał Kaczyński.