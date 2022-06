Wpadka Jarosława Kaczyńskiego w Sochaczewie. "Przepraszam!"

Jaki telefon ma Jarosław Kaczyński?

Wiele mówiło się też o samym telefonie prezesa PiS. Głównie z uwagi na to, że nie jest to telefon najnowszej generacji - Kaczyński ma bowiem Nokię 3310. Również na wtorkowej konferencji w Sochaczewie zapewne był to ten model, co sugeruje charakterystyczny dźwięk dzwonka.