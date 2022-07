Kaleta węszy "niemiecki spisek". "Nie ustają w atakach na Polskę. Chcą doprowadzić do zmiany władzy"

Według Kalety europosłowie kreują ataki oparte na fałszywych podstawach. - Dzisiaj podczas spotkania wybrzmiało, że to co wolno Niemcom tego nie wolno robić Polakom. Jest to dowód na to, że nie chodzi tutaj o żadną praworządność, tylko chodzi o atak polityczny na Polskę - powiedział wiceminister.