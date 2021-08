Jeszcze tylko tydzień na ewakuację z Kabulu? UE zapowiada ochronę granic

– Podobnie jak i kilku innych przywódców, mówiliśmy Amerykanom o potrzebie zabezpieczenia lotniska tak długo, jak to potrzebne – powiedział po zakończeniu obrad Charles Michel, przewodniczący Rady Europejskiej. I Johnson, i szefowie instytucji UE odmawiali bezpośredniej odpowiedzi, czy Biden im odmówił. Ale z Waszyngtonu już od wtorku rana płynęły sygnały, że USA zamierzają trzymać się ustalonej z talibami daty wycofania wojsk, w tym z lotniska w Kabulu. – Wyraziliśmy swoje obawy co do daty 31 sierpnia. Ale nie do mnie należy odpowiedź, co postanowi prezydent Biden – powiedział Michel.