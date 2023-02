Jachira: to PiS szokuje, a nie ja

- To, co było dla mnie pierwszym szokiem zaraz po dostaniu się do Sejmu, to tak zła organizacja pracy. Przeciętna szkoła podstawowa ma lepszy system organizacji pracy niż polski Sejm. A to przecież właśnie parlament powinien świecić przykładem. Przynajmniej tak to bym sobie wyobrażała. Początek kadencji był bardzo chaotyczny. Na ostatnią chwilę dowiadywaliśmy się, że zwołano lub odwołano jakieś posiedzenie. Ale harmonogram nawet dziś cały czas się zmienia. Po tych trzech latach przyzwyczaiłam się już do tego, że nigdy nie wiem, jak będzie wyglądał mój przyszły tydzień. Można planować spotkania, aktywności i wyjazdy, ale w ostatniej chwili trzeba wszystko zmienić, bo wpada posiedzenie Sejmu, obrady komisji czy nocne głosowanie - mówi w rozmowie z WP.