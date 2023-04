Historyk mówi o rosyjskim zagrożeniu dla Polski. "To jest wojna Putina, ale przegra cała Rosja"

"Zawrót głowy, który pchnie go dalej"

Ukraina ma do czynienia z przeciwnikiem, który już przegrał. Gospodarka Rosji jest w bardzo złym stanie, kraj będzie płacił za wojnę wiele lat. Utrata politycznej wiarygodności, sankcje i brak dostępu do zachodniego rynku będą powodem wielkiego kryzysu. Do złej sytuacji dołoży się też, zdaniem prof. Grali, konieczność płacenia reparacji.