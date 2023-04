USA podsłuchały Rosjan. Moskwa wierzyła, że Chiny potajemnie wyślą broń

- Uważamy, że byłoby to wielkim błędem, gdyby Chiny to zrobiły, ponieważ Rosja używa tej broni do zabijania cywilów i popełniania zbrodni wojennych. A Chiny z pewnością nie chcą mieć z tym nic wspólnego. Tymczasem od trzech miesięcy słyszę, że Chiny zamierzają dostarczyć Rosji znaczącą broń. Jeszcze tego nie zrobili, co nie znaczy, że tego nie zrobią - powiedział Biden podczas wizyty w Kanadzie w marcu.