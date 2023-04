"Washington Post": Wojna będzie trwać przynajmniej do roku 2024

Impas doprowadzić może, jak oceniają eksperci z USA, do tego, że Ukraina przeprowadzi "pełną mobilizację" pozostałej kwalifikującej się populacji. Kijów prawdopodobnie będzie dążył do intensyfikacji ataków i uderzanie na terytorium Rosji. To zaniepokoiło amerykańskich urzędników, że takie szarże mogą zmusić prezydenta Władimira Putina do eskalacji konfliktu lub sprowokować Chiny do większego poparcia dla Rosji i pomocy wojskowej dla Kremla.