Fiński generał: "Rosja prawdopodobnie nic z tym nie zrobi"

Toveri uważa, że deklaracje Rosji to wyłącznie element propagandy, a przy okazji także wyraz bezsilności Kremla. - Rosja prawdopodobnie jest tym (dołączeniem Finlandii do NATO - przyp. red.) dość zdenerwowana, ale szanse na to, że cokolwiek w tej sprawie zrobi, są dość nikłe - ocenia generał.