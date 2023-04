Rosjanie "dają nogę". "Wszyscy, od żołnierzy po generałów, uciekają"

Do tej pory każdy, kto bał się wcielenia do armii rosyjskiej, trzymał się z dala od miejsca zameldowania, aby zawiadomienie o poborze nie mogło do niego dotrzeć. Teraz się to zmieni. Deputowani obu izb parlamentu rosyjskiego przyjęli odpowiedni projekt ustawy, który usprawni procedury poborowe. Dokument czeka tylko na podpis prezydenta Władimira Putina.