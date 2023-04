Wybuchy, krzyki, a potem poszukiwanie ludzi pod gruzami. Poruszający film ze Słowiańska [RELACJA NA ŻYWO]

Zatrzymany w Rosji reporter "Wall Street Journal" Evan Gershkovich napisał pierwszy list do swoich rodziców - poinformowała w sobotę gazeta na swoim portalu.

List, napisany odręcznie po rosyjsku do rodziców, jest pierwszą wiadomością wysłaną przez Gershkovicha do bliskich od czasu aresztowania go pod zarzutem szpiegostwa. Napisał w nim między innymi, że nie traci ducha, ma nadzieję na spotkanie z nimi i żartuje z więziennego jedzenia - podał "WSJ".