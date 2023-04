Ruch Rosjan. Przywrócili ważnego dowódcę

"Jest mało prawdopodobne, by zakres kompetencji Teplinskiego ograniczał się do jednostek powietrznodesantowych, ale z dużym prawdopodobieństwem będzie on promował tradycyjną rolę korpusu jako siły elitarnej" - oceniono, przypominając, że w ostatnich dniach te jednostki podjęły kluczową rolę w bitwie o Bachmut i prawdopodobnie zaczęły w sektorze Kreminnej przejmowanie wyrzutni rakiet termobarycznych TOS-1A.