Ogromne straty Rosjan na froncie. A to nie koniec problemów armii Putina

"Kryminaliści i degeneraci na froncie"

- Największym problemem Putina jest to, że prowadzi negatywną selekcję przy wyborze żołnierzy. Na początku konfliktu byli to przedstawiciele odległych republik wschodnich, mieszkańców azjatyckiej części Rosji. Pojawili się na froncie słabo wyszkoleni i technicznie nieprzygotowani. A w ostatnim czasie do walki o Bachmut - w ramach Grupy Wagnera - rzucono kryminalistów. To nie jest profesjonalne wojsko, a zgniłe, zdegenerowane, bandyckie środowisko. Jak ma być zmotywowana rosyjska armia czy kolejni rezerwiści - jeśli obok nich walczą kryminaliści i przestępcy? - pyta retorycznie gen. Polko w rozmowie z Wirtualną Polską.