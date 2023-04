Egzekucje ukraińskich żołnierzy. Ujawniono wstrząsające zeznania

Osieczkin jest przekonany, że zeznania byłego dowódcy grupy Wagnera wbiją gwóźdź do trumny wojskowej i politycznej kariery Prigożyna. Założyciel Gulagu.net jest zdania, że nawet najbardziej zagorzali putinowscy rosyjscy generałowie nie będą chcieli mieć do czynienia z człowiekiem, który osobiście wydawał rozkazy egzekucji, żądał nagrań wideo i wykorzystywał je do własnych celów.