Gowin miał rację. Znaleźliśmy dwójkę ministrów, którym może nie starczać do pierwszego

A jednak są ministrowie pilnie wymagający podwyżki. Mimo zarobków daleko przekraczających pensję przeciętnego Kowalskiego nie byli w stanie odłożyć nawet złotówki oszczędności. To minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński oraz minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

To rzuca nowe światło na ostatnią aferę wokół słów wicepremiera Jarosława Gowina, potępionego za publiczne narzekania za zarobki. Powiedział, że jako ministrowi nie starczało mu do pierwszego. Komentatorzy szybko wyłapali, że Gowin w tym czasie zarabiał ponad 200 tys. złotych rocznie. Wiadomo, że jakoś zdołał się odkuć. W ostatnich latach jego oszczędności wzrosły z 12 do 40 tys. złotych. Zreflektował się i przeprosił za swoje słowa.