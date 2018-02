Gowin o wynagrodzeniu wiceministrów: dosłownie biedują

- Nie jestem szczęśliwy, że ministrom i wiceministrom trzeba łatać ich budżety domowe premiami - stwierdził wicepremier Jarosław Gowin, komentując sprawę premii dla członków rządu, w tym byłej premier Beaty Szydło.

Na uwagę, że była premier sama przyznała sobie wysoką nagrodę odparł, że potrzebne są "rozwiązania systemowe". - Mówi się o podwyżkach o wielu lat. Każdy przyzna, że to sytuacja niezdrowa, kiedy minister zarabia dużo mniej, niż wielu jego podwładnych. Bo ministrowie zarabiają mniej niż dyrektorzy departamentów - mówił wicepremier.

Według szefa resortu nauki i szkolnictwa wyższego politykom "brakuje odwagi, by stanąć naprzeciwko presji mediów". - Wszelkie próby podejmowane przez nas i inne rządy spotykały się z frontalnym uderzeniem medialnym - dodał.

- Musimy rozwiązać problem wynagrodzeń wiceministrów, zwłaszcza tych, którzy nie są posłami, bo posłowie mają diety, a wiceministrowie, którzy przyjeżdżają spoza Warszawy biedują. W sensie zupełnie dosłownym - stwierdził Gowin. - Nie jestem szczęśliwy, że trzeba łatać budżety wiceministrów premiami. Trzeba dogadać się w tej sprawie z opozycją. Żeby od 2019 roku, ktokolwiek będzie wtedy rządził, pensje wzrosły. Jeżeli opozycja byłaby gotowa na takie rozwiązania, to obóz rządowy mógłby z taką inicjatywą wystąpić - dodał.

Wicepremier mówił także o swoich doświadczeniach dotyczących zarobków w rządzie. - Kiedy byłem jeszcze ministrem sprawiedliwości, to czasami nie starczało mi do pierwszego. Miałem wtedy jeszcze trójkę dzieci na utrzymaniu. Sytuacja, w której minister zamiast skupiać się na sprawach państwa, zastanawia się jak dożyć do pierwszego, nie jest zdrowa - stwierdził.