Zaskakujące informacje ws. premii dla Szydło. Jest komentarz Giertycha

W 2017 roku ówczesna premier Beata Szydło otrzymała 65. tys. zł premii. Jak się okazuje, o jej przyznaniu zdecydowała sama. Sprawa odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Głos zabrał również były premier Roman Giertych. W swoim stylu.

Brejza złożył kolejne zapytanie - o to, kto przyznał premię Beacie Szydło. Co się okazało? "Decyzje o wypłacie nagród podjęła ówczesna Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło i to do niej należała ostateczna ocena pracy poszczególnych ministrów i ich resortów oraz zaangażowania w realizację priorytetowych zadań rządu" - czytamy w odpowiedzi na interpelację Krzysztofa Brejzy.