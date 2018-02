Horrendalne nagrody dla rządu PiS. Pokrętne tłumaczenie Morawieckiego

Aż 1,5 miliona złotych wydała w 2017 roku na nagrody dla ministrów premier Beata Szydło. - Nic nie dzieje się po cichu - podkreśla jej ówczesny następca, dziś szef rządu, Mateusz Morawiecki.

- Sam fakt, że one (premie) są publiczne, informacja o nich jest dostępna dla wszystkich osób, świadczy o tym, że absolutnie niczego nie chcemy, nie możemy i nie będziemy ukrywać - podkreślił premier.

- Dla mnie takim papierkiem lakmusowym jest to, czy maleje bezrobocie, czy rosną wynagrodzenia pracowników i przede wszystkim na to patrzę, to jest dla mnie najważniejsze - stwierdził. Jego wypowiedź przytacza PAP.