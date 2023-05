Gorąco na granicy polsko-białoruskiej. "Próba destabilizacji"

- To osoby zatrzymane po stronie polskiej, które podały swoje personalia, więc zostały zidentyfikowane. Nie chcą ubiegać się o ochronę międzynarodową. Niemal wszyscy twierdzą, że chcą jechać do Niemiec lub Francji. Jeśli składają wnioski, to nieliczni i to po skierowaniu do ośrodków - wskazuje rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska w rozmowie z "Rzeczpospolitą".