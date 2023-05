Chorzy Rosjanie walczą w Ukrainie. Ich krewni wściekli. "Boże, co za koszmar!"

Założyciel rosyjskiej organizacji pozarządowej Agora, prawnik Paweł Czikow opowiedział historię jednej z kobiet, która zwróciła się do niego o pomoc. Gdy jej 38-letni brat zakażony HIV skontaktował się z komisarzem wojskowym, by wyjaśnić, że nie może wziąć udziału w wojnie z uwagi na swoją chorobę, mężczyzna zapytał go "co to za różnica, gdzie umrze"?