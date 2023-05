Broń jądrowa na Białorusi. Jest reakcja Waszyngtonu [RELACJA NA ŻYWO]

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował w czwartek Radzie UE za decyzję o zawieszeniu na kolejny rok ceł importowych na ukraińskie produkty rolne. - To wzmacnia nas wszystkich w Europie - ocenił szef państwa.

W czwartek Rada UE, czyli państwa członkowskie wspólnoty, przyjęła rozporządzenie, które przedłuża do czerwca 2024 roku zawieszenie ceł, kontyngentów i środków ochrony na ukraiński eksport do UE, w tym produkty rolne.

- To nowy etap sektorowej integracji naszej gospodarki - Ukrainy i całej Unii Europejskiej. To jest to, co jednoznacznie wzmacnia nas wszystkich w Europie - powiedział Zełenski na nagraniu opublikowanym wieczorem w mediach społecznościowych.