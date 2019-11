Gabriela Morawska-Stanecka: policja bezprawnie usunęła aktywistów z napisem "Konstytucja"

Każdy z nas ma prawo do manifestacji, w tym kontrmanifestacji - uważa Gabriela Morawska-Stanecka. Kandydatka Lewicy na wicemarszałka Senatu i prawniczka mówi, że policja nie miała prawa w poniedziałek usunąć działaczy KOD z ulicy w Warszawie. Senator zdradza też, że była korumpowana politycznie.

- Każdy z nas ma prawo do manifestacji, w tym kontrmanifestacji. To wynika z Konstytucji i taka jest wykładnia prawna - dodała kandydatka Lewicy na wicemarszałka Senatu. - Broniłam działaczy działaczy Komitetu Obrony Demokracji za blokowanie marszu w ubiegłym roku w Katowicach i udało mi się ich obronić - wyjaśniła.

Jej zdaniem w poniedziałek w Warszawie policjanci interesowali się bardziej kontrmanifestacją, a nie znakami czy hasłami, które wznosili uczestnicy marszu narodowców. - To narodowcy znieważają od lat symbole narodowe - oceniła Morawska-Stanecka, pytana w Radiu Zet o to, czy wywieszenie flagi Polski, na której wymalowano symbole różnych religii oraz emblemat LGBT , było obrazą symboli narodowych.

- Myślę, że premier nie musiał sam, osobiście pisać do Netflixa, ale to chyba miał być sygnał, że Mateusz Morawiecki "jest i działa". To charakterystyczne dla tego rządu - powiedziała z kolei o proteście wysłanym do filmowego potentata przez premiera.