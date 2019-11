Senat. Tomasz Grodzki o korupcji politycznej. "Co najmniej kilku kolegów otrzymywało propozycje"

Tomasz Grodzki przyznał, że jego koledzy otrzymali propozycje ws. zmiany barw politycznych. - Pisali o tym na Twitterze, w oświadczeniach, ale zdecydowanie odmówili takiej korupcji politycznej. To jest przekupstwo - napisał kandydat KO na marszałka Senatu.

- Z tego, co słychać w enuncjacjach i z tego, co koledzy opowiadali, w różny sposób byli "podchodzeni". Nie ulega wątpliwości, że co najmniej kilku kolegów otrzymywało propozycje. Pisali o tym na Twitterze, w oświadczeniach, ale zdecydowanie odmówili takiej korupcji politycznej. To jest przekupstwo – mówi senator-elekt Koalicji Obywatelskiej, kandydat na marszałka Senatu.