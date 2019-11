Opozycja dogadała się w sprawie Senatu. Przedstawiła nazwiska marszałka i wicemarszałków

- Tomasz Grodzki jest kandydatem opozycji na marszałka Senatu - oświadczył w piątek rano Grzegorz Schetyna. Dodał też, że ze strony Platformy będzie rekomendował Bogdana Borusewicza na stanowisko wicemarszałka Senatu.

- To wyjątkowa postać, osoba z wielką kwalifikacją polityczną, merytoryczną i moralną. Politycznie to senator poprzedniej kadencji, merytorycznie to wybitny chirurg z międzynarodowym doświadczeniem, a także radny od 2006 r., samorządowiec - powiedział Grzegorz Schetyna.