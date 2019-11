Stado dzikich krów z Deszczna. Znowu grozi im rzeźnia

Właściciel obór, do których miało trafić stado 180 krów gminy Deszczna koło Gorzowa Wielkopolskiego, wycofał się z umowy. Obrońcy zwierząt próbują teraz na własną rękę zapewnić krowom schronienie. Znaleźli miejsce dla 50 zwierząt, resztę czeka śmierć w rzeźni.

Szukają nowego schronienia

Obrońcy zwierząt chcieli wykupić obory, wyremontować je i zapewnić krowom godne życie. Teraz próbują znaleźć im inny dom. Do swojej Zagrody Ocalenie w Śmiłowicach pod Nysą 15 krów przyjmie Tomasz Copija, 15 trafi w charakterze żywych kosiarek do jednego z gospodarstw, 15 do ośrodka OTOZ Animals, a kolejne 5 do Fundacji Viva!