"FAZ" o wypowiedziach Putina o Polsce: nieprzyzwoite

Dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung" ostro skrytykował sugestie Putina obarczające Polskę winą za II wojnę światową. Putin stwierdził, że Polska "zrobiła pierwszy krok ku ludobójstwu".

"Związek Sowiecki nic Polsce nie zabrał"

Według gazety, krytykując rezolucję PE podczas narady w Ministerstwie Obrony, Putin miał nawet używać przekleństw. Jak relacjonuje "FAZ", według rosyjskiego prezydenta Związek Sowiecki to ostatnie państwo w Europie, które zawarło pakt o nieagresji z nazistowskimi Niemcami. Twierdzi on też, że Związek Sowiecki, który po napaści Hitlera na Polskę zajął jej wschodnią część, "w rzeczywistości nic Polsce nie zabrał". Zarzucił on za to Polsce, że "zrobiła pierwszy krok ku ludobójstwu i zagładzie narodu europejskiego", oraz współpracę z Hitlerem.