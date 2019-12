Putin obwinia Polskę o II wojnę światową. Roger Moorhouse: Kłamliwa narracja

- To fundamentalnie kłamliwa sowiecka narracja, klasyczny przypadek obwiniania ofiary - tak tezy rosyjskiego prezydenta na temat określa w rozmowie z WP znany historyk Roger Moorhouse. Putin zapowiedział, że napisze artykuł, w którym opisze jak naprawdę doszło do II wojny światowej. Wini przy tym Polskę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Władimir Putin podczas corocznej konferencji prasowej (PAP/EPA, Fot: Yuri Kochetkov)

W ciągu swojej kilkugodzinnej konferencji prasowej, prezydent Rosji kilka minut poświęcił Polsce. W niezbyt pozytywnym kontekście. Zapytany o rezolucję Parlamentu Europejskiego mającą zrównywać zbrodnie nazizmu i komunizmu, Putin ocenił ją jako "niesamowicie cyniczną" i oskarżył europosłów o nieznajomość historii.

Putin oskarżył państwa Zachodu, że w czasie kiedy ZSRR "proponował wszyskim uczestnikom społeczności międzynarodowej zjednoczony front antynazistowski", Zachód paktował z Hitlerem. Zwłaszcza Polska.

- Jak Polska zachowała się w tej sytuacji, w której - jak pisał wtedy jeden z dyplomatów - "robiłą wszystko, co możliwe, by uczestniczyć w rozbiorze Czechosłowacji - pytał Putin. Jak dodał, w przeciwieństwie do Polski i innych krajów, które zawierały pakty o nieagresji z nazistowskimi Niemcami - tym samym "pchając Hitlera do agresji na Wschód" - ZSRR był ostatnim państwem, które zdecydował się na taki krok, zmuszony okolicznościami.

Przyznał, że pakt Ribbentrop-Mołotow zawierał tajne protokoły, ale zaznaczył, że sowiecka inwazja 17 września wcale nie była inwazją. Była tylko wkroczeniem na terytorium, nad którym polski rząd nie sprawował już kontroli, bo był "gdzieś pod granicą polsko-rumuńską". Putin zapowiedział, że zamierza napisać na ten temat artykuł i polecił nawet przynieść sobie odpowiednie materiały.

Moorhouse: Kłamliwa narracja

- Obawiam się, że artykuł pana Putina nie rzuci zbyt wiele światła na początki II wojny światowej - komentuje w rozmowie z WP Roger Moorhouse, brytyjski historyk i autor książki "First to Fight" o wrześniu 1939. - To odzwierciedlenie standardowej i fundamentalnie kłamliwej sowieckiej narracji o wojnie, w której ZSRR jest tylko ofiarą lub zwycięzcą, ale nigdy agresorem. Sugerowanie, że Polska jest odpowiedzialna za wybuch II wojny światowej to klasyczny przypadek obwiniania ofiary - dodaje.

Jak wyjaśnia Moorhouse, o ile Polska i inne państwa zachodnie faktycznie zawierały umowy z Hitlerem, ich motywacją było zachowanie pokoju. Tymczasem celem układu Stalina z Hitlerem był "w prosty i bezwstydny sposób wojna i podział Europy Środkowej".

- Pan Putin powinien zastanowić się, że właśnie może dlatego ZSRR był ostatnim krajem, który zawarł pakt z Hitlerem - konkluduje Brytyjczyk.

Zobacz też: Polityk mówi, że PiS jest partią pokoju. "Od brutalnego ataku Tuska zaczęła się wielka wojna"

Notoryczny kłamca

Podobne argumenty wysuwa dr Łukasz Adamski z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Jak dodaje, Putin ucieka się wręcz do kłamstw. Jak wtedy, kiedy mówił o historii twierdzy brzeskiej. Rosjanin stwierdził, że wojska sowieckie weszły do Brześcia Litewskiego dopiero po tym, jak miasto zostało "po prostu porzucone" przez Niemców.

- Trudno na coś takiego odpowiedzieć, poza tym, że Putin jest po prostu notorycznym kłamcą. Powinien lepiej zajrzeć do kronik filmowych z ceremonii przekazania Brześcia przez Niemców Sowietom - mówi WP Adamski.

Historyk zwraca uwagę na niewielką zmianę. O ile jeszcze niedawno Siergiej Naryszkin, szef Służby Wywiadu Zagranicznego i bliski współpracownik Putina, pisał że w momencie sowieckiej inwazji państwo polskie formalnie nie istniało, Putin mówi jedynie, że nie sprawowało efektywnej kontroli.

- W przypadku Naryszkina była to narracja neostalinowska. Wersję Putina nazwałbym post-stalinowską. Ale jest dość kłopotliwa, bo skoro Putin przyznaje, że polskie państwo istniało, to z punktu widzenia prawa międzynarodowego rodzi to pewne konsekwencje - mówi WP Adamski.

Jak dodaje, ucieczka przed takimi konsekwencjami - np. roszczeniami ws. reparacji, o które ubiegają się państwa bałtyckie - są jedną z przyczyn, dla którego Kreml lansuje fałszywą wersję historii.

- Ta narracja i polityka historyczna jest przede wszystkim skierowana do wewnątrz, aby utrzymać się przy władzy. Ale jest też po prostu tak, że ludzie z pokolenia Putina naprawdę w nią wierzą, bo tak uczyli ich w szkołach i jest to dla nich jedynie słuszna wersja wydarzeń - podsumowuje historyk.