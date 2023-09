Etat październik 2023. Jest szansa na długi weekend

Dni wolne. Październik 2023. W ten sposób przedłużysz weekend

Jak wskazuje Ustawa o dniach wolnych, wypadająca 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych jest wolna od pracy. W 2023 roku święto to wypada w środę. Oznacza to, że osoby, które zdecydują się wziąć urlop w czasie dwóch poprzedzających go dni, czyli 30 i 31 października, zyskają długi weekend, wypadający pomiędzy 28 października a 1 listopada.