Długi weekend w październiku? Wystarczy wybrać 1 dzień urlopu

Ustawowych dni wolnych w 2022 roku pozostało niewiele. Najbliższy będzie miał miejsce 1 listopada, w dzień Wszystkich Świętych. Uroczystość ta wypada we wtorek, co jest doskonałą informacją dla osób marzących o długim weekendzie październikowym. Wystarczy bowiem poświęcić jeden dzień urlopu, by zyskać aż 4 dni wolnego.