11 listopada inaczej niż zwykle. Alternatywa dla Marszu Niepodległości

11 listopada to Święto Niepodległości. W ostatnich latach w tym dniu spore emocje budzi Marsz Niepodległości, który odbywa się w Warszawie. Do podobnych inicjatyw środowisk narodowych dochodziło też we Wrocławiu. Jednak tym razem inny pomysł na spędzenie 11 listopada proponuje miasto i zaprasza na WrocWalk, czyli spacer na medal w biało-czerwonych barwach.