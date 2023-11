"Dziś mamy szczególną sytuację". Kaczyński zabiera głos 11 listopada

Kaczyński przekonywał, że władze UE tłumaczą rozwiązania koniecznością rozszerzenia Unii. - To jest kłamstwo. Jest wiele książek na ten temat, tego rodzaju elementy, jak zwiększenie ilości państw, to pokazują choćby ostatnie lata, sprawa wojny ukraińskiej, to nie jest żadna przeszkoda w sprawnym zarządzaniu Unią. Gdyby do dziś obowiązywałby traktat nicejski, to nie byłoby to nic takiego, co przeszkodziłoby w zarządzaniu - mówił.