Szokujące słowa Kaczyńskiego. W sieci aż zawrzało

"Chore słowa Kaczyńskiego o groźbie anihilacji państwa polskiego to wypowiedź watażki, który chciałby być poważnym liderem, ale mu nigdy nie wychodzi. Polska potrzebuje wezwania do współpracy, nie do ciągłej walki z tymi, co na zewnątrz, i tymi, co wewnątrz. Jego słowa są najlepszym powodem, aby krytykować funkcjonariuszy PiS, ale nie atakować wartości ważnych dla elektoratu PiS - bo każdy wulgarny atak na te wartości przydaje chorym słowom Kaczyńskiego nieco prawdopodobieństwa w oczach jego wyborców - że oto jest ktoś, kto walkę z polskością i Polakami toczy" - skomentował prof. Marcin Matczak.