Kaczyński straszy w Warszawie. Mówi o "niemieckim planie" na Polskę

"Przed nami walka"

- Spotykaliśmy się tutaj przez lata. 96 razy, 96 razy domagaliśmy się, by sprawa smoleńska została wyjaśniona, by powstał pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. By to wszystko czego nie zrobiono, czego nie chciano zrobić, zostało zrobione. I to się udało - mówił wcześniej przed Pałacem Prezydenckim Jarosław Kaczyński.