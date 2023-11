Umowa koalicyjna podpisana. Reakcje z PiS

- Sobie coś tam podpisują i co z tego. Nic z tego nie będzie wynikało, będą się i tak kłócili. To jest program? Program pewnie by liczył kilkaset stron. To jest pewnie jakiś stek bzdur, które sobie opozycja wymyśliła - powiedział poseł PiS Waldemar Andzel w TVN24.