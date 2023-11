PiS straszy Unią Europejską. "Będziecie wysyłani na zbieranie szparagów"

- To jest okazja do radosnego świętowania. Wznosimy nasze głosy w hymn narodowy, dumnie prezentujemy biało-czerwone flagi, wspominamy momenty, kiedy odzyskiwaliśmy naszą niepodległość i z radością zachęcamy do cieszenia się z wolności, którą teraz posiadamy. Jednak nie zapominamy również o zagrożeniach, które mogą płynąć z Parlamentu Europejskiego czy Komisji Europejskiej - takie słowa skierowała europosłanka Anna Zalewska z Prawa i Sprawiedliwości, która zorganizowała pikietę pod hasłem "Niepodległa Polska w Europie Ojczyzn".