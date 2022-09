Dania wprost o obawach. Napięcie na Bałtyku rośnie

Do wycieku gazu w obu gazociągach, jak się później okazało spowodowanych wybuchami, doszło w poniedziałek. Rozpoznał to myśliwiec F-16 duńskich sił powietrznych. Szybko potwierdziło się, że działanie to miało charakter sabotażu i zostało przypisane Rosji. Głos w tej sprawie zabrali szef MON Danii i szef NATO.