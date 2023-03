Czy w Wielką Sobotę można jeść mięso? Prawo kanoniczne wyjaśnia

Wielka Sobota. Dlaczego niektóre osoby nie jedzą w tym dniu mięsa?

Chociaż Kodeks prawa kanonicznego nie ogranicza spożycia mięsa w Wielką Sobotę, w tradycji polskiej zachował się nakaz postu w tym dniu. Zwyczaj ten wynika z obowiązujących niegdyś przepisów prawa kościelnego, które nakazywały wiernym pościć do Wielkiej Soboty, do momentu powrotu z kościoła ze święconką, a nawet do rezurekcji. Tradycja ta tak mocno zakorzeniła się wśród osób wierzących, że niektórzy wciąż zachowują post do wielkanocnego poranka.