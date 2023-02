Post ścisły. Kogo obowiązuje? To ważna pamiątka dla katolików

Jak wskazuje Rozporządzenie Konferencji Episkopatu Polski, post ścisły, a więc ograniczenie do spożycia trzech posiłków dziennie (w tym tylko jednego sytego) obowiązuje wiernych w wieku od 18 do 60 lat. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych powinni natomiast zachować katolicy w wieku od 14 do 60 lat. "Prawem o wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły czternasty rok życia, prawem zaś o poście są związane wszystkie osoby pełnoletnie, aż do rozpoczęcia sześćdziesiątego roku życia. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku niezwiązani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzeni w autentyczny duch pokuty."