Środa Popielcowa. Czy trzeba iść do kościoła? W tym dniu obowiązuje post ścisły

Zgodnie z przepisami Kodeksu kanonicznego, wierni mają obowiązek uczestnictwa we mszy świętej we wszystkie niedziele, a także w święta nakazane. Środa Popielcowa nie jest jednym z nich, co oznacza, że osoby, które tego dnia nie będą uczestniczyły w Eucharystii, nie popełnią grzechu.