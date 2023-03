Zapytaliśmy o Wielkanoc. Niektóre odpowiedzi mogą zaskakiwać

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych to szczególny okres dla katolików. Wyjątkowo wymagający jest Wielki Post, czyli czas od Środy Popielcowej aż do liturgii mszy Wieczerzy Pańskiej, która sprawowana jest w Wielki Czwartek. Jak wynika z badania przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski na panelu Ariadna, ponad połowa badanych nie jest w stanie sprostać nakładanym przez Kościół wymaganiom.