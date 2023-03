Wielki Piątek 2023. Czy to dzień wolny od pracy i nauki?

Wielki Piątek to jedna z ważniejszych uroczystości poprzedzających święta wielkanocne. W tym dniu wierni Kościoła katolickiego wspominają ukrzyżowanie Chrystusa oraz jego śmierć. Czy jest to więc święto nakazane? Czy Wielki Piątek to dzień wolny od pracy oraz szkoły? Wyjaśniamy.