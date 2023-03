Niedziela Palmowa 2023. Kiedy wypada? To początek Wielkiego Tygodnia

Niedziela Palmowa. Polskie tradycje kultywowane od wieków

Jednym z najbardziej charakterystycznych symboli związanych z Niedzielą Palmową jest kolorowa palma. Własnoręcznie przygotowywane i zanoszone w tym dniu przez wiernych do kościołów nawiązują do jerozolimskich palm, które witały Chrystusa podczas wjazdu do miasta. Palemki te są również symbolem śmierci i zmartwychwstania Jezusa, a także odrodzenia ludzkiej duszy. To z przynoszonych do kościołów palm powstaje popiół, którymi księża sypią głowy wiernych w Środę Popielcową.