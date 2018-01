Czarne chmury nad Jackiem Kurskim. Prezes TVP niemal codziennie składa raporty u Kaczyńskiego

Pali się grunt pod stopami Jacka Kurskiego. Sytuacja finansowa TVP nie jest zbyt dobra, niektóre ruchy nie podobają się Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jakby tego było mało, dla premiera Mateusza Morawieckiego, Telewizja Publiczna w takim kształcie jest obciążaniem. Dlatego Kurski niemal codziennie wpada z wizytą na Nowogrodzką.

Od początku kadencji prezesa Telewizji Polskiej liczba dyrektorów i zastępców dyrektorów wzrosła z 69 do 86 . Do tego dochodzi spadek oglądalności, sytuacja finansowa, ciągłe zmiany kadrowe , wpadka wizerunkowa z Opolem, czy kontrowersyjne "paski grozy" w TVP Info. Jacek Kurski ma pełne ręce roboty.

Dlatego spotkał się z Radą Mediów Narodowych, aby wytłumaczyć się z niektórych posunięć . A to jedyne ciało, które może go odwołać. Swoją szansę widzi jednak prezes TVP w osobie Jarosława Kaczyńskiego .

"Niekorzystne informacje umie tak przedstawić, że to on jest ofiarą"

"Kurski niemal codziennie chwali się sukcesami w siedzibie PiS . Wpada do prezesa i zapewnia go, że w telewizji sukces goni sukces: a to sylwester w Zakopanem, a to serial "Korona królów", że oglądalność TVP i słupki PiS rosną" - zdradzają "Gazecie Wyborczej" politycy obozu władzy.

"Gdy 'Wyborcza' to ujawniła, Kurski od razu pojechał na Nowogrodzką, by przekonać prezesa, że to nieprawda" - wyjaśniają politycy PiS. A podobno potrafi oczarować Kaczyńskiego i przekonać niemal do wszystkiego. "Niekorzystne informacje umie tak przedstawić, że to on jest ofiarą, a przecież tak bardzo stara się dla partii" - opowiada jeden z posłów.