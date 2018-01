Jacek Kurski na wylocie z TVP? Spytaliśmy tych, którzy mogą go odwołać

Nowy rząd - nowa TVP? A jeśli nowa, to bez Jacka Kurskiego. Czy dojdzie do zmiany prezesa TVP? Formalnie taką decyzję może podjąć tylko Rada Mediów Narodowych. Spytaliśmy jej członków o ocenę dwóch lat Kurskiego i ewentualną zmianę na stanowisku szefa publicznego nadawcy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jacek Kurski straci fotel prezesa TVP? Członkowie Rady Mediów Narodowych przekonują, że nie. (Agencja Gazeta, Fot: Sławomir Kamiński)

Co się dzieje w TVP? Pracę stracił Klaudiusz Pobudzi, do niedawna szef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, nadzorujący wszystkie programy informacyjne nadawcy. Odwołano też kierującego TVP Info Grzegorza Pawelczyka. Na urlop trafiła Ewa Bugała z "Wiadomości". Czy wróci na antenę?. Dziennikarka nie odbierała naszych telefonów.

Zmiany są postrzegane jako walkę Jacka Kurskiego o przetrwanie. Mateusz Morawiecki ma walczyć o centrowy elektorat, a ostry język TVP z tym nie współgra. Dlatego aby uniknąć dymisji, Jacek Kurski sam łagodzi przekaz polityczny TVP. Formalnie decyzję podejmuje Rada Mediów Narodowych, dlatego spytaliśmy jej członków o dalszy los Jacka Kurskiego.

Cała władza w rękach Rady

- W przyszłym tygodniu będziemy mieli posiedzenie Rady Mediów Narodowych, zaprosiliśmy na nie kierownictwo telewizji, aby porozmawiać m.in. na temat przekształceń organizacyjnych, reformy Telewizji Polskiej. Na pewno będą też pytania o zmiany personalne - mówi Wirtualnej Polsce Krzysztof Czabański, szef Rady. Poseł PiS nie chciał wprost odpowiedzieć na pytanie o ocenę dwuletniego dorobku Jacka Kurskiego w TVP. - Zbliżamy się do oceny, poczekamy na wyniki audytu, opinię rady programowej - ucina Krzysztof Czabański.

Pytamy też o to, czy Jacek Kurski ma podstawy do obaw. - Generalnie rzecz biorąc prezesi wszystkich spółek, nie tylko TVP, z jednej strony nie powinni być lękliwi. A z drugiej strony wiadomo, że to funkcje, które stale podlegają ocenie. To nie jest funkcja dożywotnia - powiedział szef Rady Mediów Narodowych. Zaprzeczył też, by zmiana premiera i rządu w jakikolwiek sposób zmieniała sytuację TVP i Jacka Kurskiego.

"Mieszane uczucia"

- Staramy się nie wtrącać w kadrowe decyzje zarządów, to ich odpowiedzialność, ich decyzje - tłumaczy Joanna Lichocka, także z RMN i także z PiS. - Dlatego staramy się unikać komentowania konkretnych decyzji personalnych. Ale sprawa zmian, potraktowana szerzej, będzie przedmiotem najbliższego RMN. Na pewno o częstotliwości zmian kierownictwa pionu informacyjnego będziemy pytać. Nie chcemy odnosić się do konkretnych zmian, ale widać, że jest kłopot z trwałością decyzji personalnych, cały czas jest niestabilna sytuacja, a dziennikarstwo newsowe potrzebuje pewnej stabilności - ocenia Joanna Lichocka w rozmowie z WP.

Posłankę także pytamy o bilans rządów Jacka Kurskiego. - To są mieszane uczucia. Trzeba oddać Jackowi Kurskiemu i zarządowi TVP, że bardzo walczy o to, by TVP była najważniejszym medium w Polsce - by miała największego Sylwestra, najważniejsze imprezy sportowe, najwyższą oglądalność. Ostatnie ruchy z serialem historycznym "Korona Królów", przeniesienie popularnego teleturniej "Jeden z 10" oceniam dobrze. Oczywiście jest wiele spraw, za które można zarząd krytykować, ale to zostawmy może do 25 stycznia - mówi Joanna Lichocka.

Nowy rząd - nowa TVP?

Podobnie jak Krzysztof Czabański, posłanka nie chce wiązać zmiany rządu z ewentualną zmianą prezesa TVP. - Takie plotki są ciągłe, towarzyszą każdemu prezesowi TVP. Gdyby zadzwonił pan do mnie w październiku, również mógłby pan mnie pytać o krążące pogłoski na temat dymisji prezesa TVP - przekonuje Joanna Lichocka.

Zupełnie inną interpretację sytuacji w TVP ma Juliusz Braun, były prezes stacji, dzisiaj członek RMN z rekomendacji PO. - To przejaw wojny, nie do końca dla mnie czytelnej - mówił w internetowym programie dziennika "Rzeczpospolita". Porównał też zachowanie Jacka Kurskiego do wyrzucania z sań kolejnych osób, by goniące wilki nie dopadły woźnicy. - Jacek Kurski jak usłyszał, że mogą go zmienić, to powiedział "ja się sam zmienię" - przekonywał Braun.

Wola prezesa

Zdaniem członka RMN nowy premier chce zmienić "pałkarską propagandę", która "nie pomaga w budowaniu wizerunku, jaki chce budować Mateusz Morawiecki". Jednak zdaniem Juliusza Brauna ostatecznie do zmiany prezesa może nie dojść. - Myślę, że zachowa stanowisko na zasadzie "a gdzież oni znajdą lepszego propagandzistę"? Zbliżają się wybory. Gdzie oni znajdą kogoś, kto będzie tak bezwzględnie prowadził propagandę? - tłumaczył.