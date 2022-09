Cwane zagranie Putina. Cel jest inny

"Rosjanie anektują okupowane tereny"

Analitycy wojskowi uważają, że jeśli Rosja przeprowadzi nielegalną aneksję ukraińskich terytoriów okupowanych, to armia może tam zacząć wysyłać poborowych, argumentując, że jest to "rosyjskie terytorium". - Wtedy powiedzą, że "to jest Rosja", a poborowi są wysyłani "do obrony" – prognozuje ekspert.