Częściowa mobilizacja w Rosji. Co to znaczy? Putin wygłosił orędzie

Częściowa mobilizacja w Rosji

Mobilizacja w Rosji ma objąć osoby, które odbyły służbę w wojsku. Zanim rezerwiści zostaną wysłani na linię frontu, mają przejść szkolenie "z uwzględnieniem doświadczenia specjalnej operacji wojskowej (wojny w Ukrainie)" - podaje PAP. Władimir Putin oznajmił, że za podjęciem tych działań wnioskowało ministerstwo obrony. W ramach wprowadzonych działań częściowej mobilizacji powołanych zostanie 300 tysięcy rezerwistów - poinformował o tym Siergiej Szojgu. Dodając, że to niewielka liczba. Zdolności Rosji sięgają nawet 25 milionów. Minister obrony podkreślił, że z powołania do wojska wykluczył osoby poniżej 27. roku życia. Ten sam status, co wojsko Federacji Rosyjskiej mają otrzymać za to ochotnicy i milicjanci z Donbasu.