Niebezpieczne słowa Putina. "To nie jest blef"

- Straszak atomowy to ciągłe mówienie o "króliczku", żebyśmy go się obawiali. Co prawda rosyjskie procedury mówią o tym, że w przypadku zagrożenia ich terytorium Kreml ma prawo użyć broni atomowej. Ale Ukraińcom już wcześniej udało się solidnie trafić w Krym, który od 2014 roku de facto jest częścią Federacji Rosyjskiej. I wówczas nie uznano tego za wystarczające zagrożenie - i nie było żadnej nuklearnej odpowiedzi. To kolejny, typowy straszak ze strony Putina skierowany do państw Zachodu. Tyle że Zachód nie przestraszy się gróźb Rosji – mówił WP prof. Daniel Boćkowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Uniwersytetu w Białymstoku.