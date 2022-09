Rosjanie nie chcą iść na wojnę. Masowe wyszukiwanie w Google

Rosyjskie media poinformowały we wtorek, że wieczorem Władimir Putin i minister obrony Rosji Siergiej Szojgu wystąpią w telewizji z przemówieniem do narodu. Od razu pojawiły się spekulacje, że orędzie ma dotyczyć "referendum" dotyczącego przyłączenia do kraju okupowanych terytoriów, takich jak Chersoń, Donieck, Ługańsk oraz Zaporoże.