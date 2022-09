Chcą przyłączyć się do Rosji. "Kreml to wykorzystuje i straszy bombą atomową"

Straszak atomowy Putina nie działa

- Jeśli dojdzie do aneksji Donbasu przez Rosję to jego odbicie będzie znacznie trudniejsze przez ukraińską armię. Rosjanie powiedzą, że Donbas de iure (formalnie - przyp. red.) jest na terytorium Federacji Rosyjskiej. I atak ze strony Ukrainy może być podstawą do użycia broni atomowej. To będzie pewnego rodzaju straszak, głównie skierowany do państw Zachodu. Putin będzie mówił, że jeśli Zachód nie powstrzyma Ukraińców, którzy będą chcieli odbić Donbas, to możemy mieć wojnę atomową. W ostatnich tygodniach, rosyjska propaganda bardzo intensywnie forsuje ten przekaz i straszy widmem konfliktu nuklearnego. Kreml straszy atomem, bowiem na froncie ponosi porażki – ocenia Wojciech Konończuk z OSW.