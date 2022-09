Zbuntują się przeciwko Putinowi? Ruch antywojenny wzywa do masowych protestów

Po tym jak Władimir Putin ogłosił w orędziu częściową mobilizację, antywojenny ruch "Wiosna" wezwał Rosjan do wyjścia w całym kraju na ulice. "Tysiące rosyjskich mężczyzn - naszych ojców, braci i mężów - zostanie wrzuconych do wojennej maszynki do mięsa. Za co mają umierać? Dlaczego matki i dzieci mają ronić łzy? Dla pałacu Putina?" - piszą aktywiści "Wiosny". Protesty mają się odbyć w środę wieczorem.